Son dakika: AÖL sınavı sokağa çıkma yasağı var mı? 25-26 Temmuz açık lise sınavında kısıtlama olacak mı?

Son dakika... AÖL sınavı sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS sınavlarının olduğu günlerde belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu sürecin ardından kısıtlama gündeme gelmedi. 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek açık lise 2. dönem sınavına katılacak öğrenciler ve hafta sonuna plan yapan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınavı sokağa çıkma yasağı var mı? 25-26 Temmuz açık lise sınavında kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler...

AÖL SINAVI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu yani 25-26 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanması yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. Şu anlık sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak olarak biliniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.