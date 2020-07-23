Son dakika: AÖL sınavı sokağa çıkma yasağı var mı? 25-26 Temmuz açık lise sınavında kısıtlama olacak mı?
Son dakika haberi... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 25-26 Temmuz'da Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavı gerçekleştirilecek. YKS ve LGS günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasının ardından AÖL sınavınının olduğu günlerde kısıtlama olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, AÖL sınavı sokağa çıkma yasağı var mı? 25-26 Temmuz açık lise sınavında kısıtlama olacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
Son dakika... AÖL sınavı sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında LGS ve YKS sınavlarının olduğu günlerde belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu sürecin ardından kısıtlama gündeme gelmedi. 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek açık lise 2. dönem sınavına katılacak öğrenciler ve hafta sonuna plan yapan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını araştırıyor. Peki, AÖL sınavı sokağa çıkma yasağı var mı? 25-26 Temmuz açık lise sınavında kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler...
AÖL SINAVI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu hafta sonu yani 25-26 Temmuz'da sokağa çıkma yasağının uygulanması yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. Şu anlık sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak olarak biliniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınava girecek olan açık lise öğrencileri AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınava nerede girebileceklerini öğrenebilecekler. Öğrenciler, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden öğrenci numarası ve şifresini girdikten sonra sayfada yer alan "Öğrenci Genel Bilgiler" sekmesi altında sınav giriş belgesinin çıktısını alabilecek.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.