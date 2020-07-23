23 Temmuz 2020, Perşembe
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Bakanlık açıkladı: Bir terörist gözaltına alındı

Son dakika haberi...: " bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 /’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."

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Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Bakanlık açıkladı: Bir terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

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