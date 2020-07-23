Bakanlık açıkladı: Bir terörist gözaltına alındı
Son dakika haberi...MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen bir PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.