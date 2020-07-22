22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Süt desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi

Çiğ süt ödemeleri desteği ne zaman yapılacak? ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 329,4 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesini, cuma günü 18.00'den sonra üreticinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Süt desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 329,4 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesini, cuma günü 18.00'den sonra üreticinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Süt desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak, şubat, mart dönemini kapsayan destek ödemelerinin cuma günü yapılacağını belirtti.

Süt desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi

Bakan Pakdemirli, destek ödemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

Süt desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi

"2020 yılı ocak, şubat, mart dönemi, çiğ süt desteği ödemesi kapsamında, 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira destek ödemesini 24 Temmuz Cuma günü saat 18.00'den sonra ödüyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun."

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