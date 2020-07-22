Başkan Erdoğan anısını 'ölüme gidiyordum' sözleriyle anlatmıştı! İşte yanındaki kişi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Sağlık sisteminde yapılan reformlardan bahseden Erdoğan, geçmişte yaşanan zorluklardan örnekler verdi. Erdoğan, "Hatırlayın o günleri, ambulanstan başka her şeye benziyordu. Ben bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum. Bunları yaşadık biz. Onun için gelince 'Kapıya geleni çevirmeyeceğiz, çevirmeyeceksiniz.' dedik. Hamd olsun şimdi dönem böyle" ifadelerini kullandı.