Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Pınar Gültekin'i katleden cani hak ettiği cezayı alacaktır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur" dedi.