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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Pınar Gültekin'i katleden cani hak ettiği cezayı alacaktır

, 'da öldürülen üniversite öğrencisi 'in (27) katil zanlısının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Pınar Gültekin'i katleden cani hak ettiği cezayı alacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur" dedi.

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