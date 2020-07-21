Yeni sosyal medya düzenlemesiyle hayatımızda neler değişecek?

Sosyal medya kapanmayacak



Meclise sunulacak teklifle sosyal ağlar herhangi bir kapanma süreci yaşamayacak ancak temsilci bulundurmama konusunda ısrar ederlerse, temsilci bulundurana kadar beş aşamalı bir formülle temsilci bulundurmaya zorlanacak. Bu kapsamda, ilk etapta verilen 30 günlük süre sonunda temsilci bulunmaması halinde 10 milyon lira, ikinci 30 günlük süre sonunda 30 milyon lira idari para cezası kesilmesi öngörülüyor. Üçüncü aşamada ise reklam yasağı getirilmesi, dördüncü aşamada yüzde 50 oranında internet trafiği bant genişliğinin daraltılması hususunda hakimlik kararı uygulanacak. Beşinci ve son aşamada ise sosyal ağın niteliği dikkate alınarak, yüzde 90 oranına kadar bant genişliğinin daraltılması hususunda hakim karar verecek. Sosyal ağlar temsilci bulundurdukları takdirde, 10 milyon lira idari para cezası tahsil edilecek ve sosyal ağa ilişkin daha önce verilmiş bütün kısıtlamalar ortadan kaldırılacak. Meclise sunulacak teklifle, sosyal ağların kapanması yerine temsilci bulundurmama konusunda ısrarları kırılmaya çalışılacak.