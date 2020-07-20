Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamleleri Yunanistan'ı çaresiz bıraktı! 3 ülkeyle pazarlığa oturdu

Fırkateynlerin donanmaya katılmasıyla Türkiye karşısında teknolojik bir üstünlük kazanılacağını savunan medya, anlaşmanın negatif tarafının ise Fransa'da imal edilmesi olduğunu yazdı. Gazetelerde yer alan bir başka önemli haber, Yunan donanmasının MEKO tipi dört fırkateynin modernizasyonunun öncelik kazanması. Haberlere göre, söz konusu fırkateynlerinin modernizasyonuna ABD'li Lockheed Martin şirketi ilgi gösteriyor. Proje tamamlandığında Yunan donanmasına dört adet yeni MMCS model fırkateyn katılmış olacak.

Yunanistan'daki Elefsina Tersanesi'nde gerçekleşecek modernizasyonunun maliyetinin ise 4 milyar euroyu bulması bekleniyor. Bir başka senaryo ise, İsrail tasarımı dört hafif savaş gemisinin Syros Tersanesi'nde yapılması.