Son dakika: MSB açıkladı: Haftanin'de 4 terörist öldürüldü
Son dakika... MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." dedi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.