Son dakika: MSB açıkladı: Haftanin'de 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.