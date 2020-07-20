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Son dakika: MSB açıkladı: Haftanin'de 4 terörist öldürüldü

Son dakika... , "'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." dedi.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Son dakika: MSB açıkladı: Haftanin'de 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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