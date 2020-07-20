Mehmet Laçin, PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan ancak bypass ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine devam ediyor. Polis güvenliği eşliğinde üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutan Laçin, kucağında kızı Gamze'nin çerçevelettirdiği fotoğrafını taşıyor.



Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP il binasında eğitim aldığını iddia eden Laçin, "Avukatlarıma vekalet verdim. Suç duyurusunda bulundular. 2 milyon lira tazminat istedik. İnşallah ben kızıma kavuşurum. Benim HDP ile uğraşmak gibi bir amacım yok. Para almak para vermek değil benim amacım. Benim tek amacım kızıma kavuşmak. Artık dayanma gücüm kalmadı. HDP genelde kızları pikniğe götürme yalanı ile kandırıp, HDP binasından dağa götürüyor. Kimilerini de para verip kandırıyorlar. Ayakçıları var bunların. Para karşılığında alıp götürüyorlar" dedi.



"KIZIM ÖLÜ MÜ SAĞ MI BİLMİYORUM"



Kızı Gamze'nin 9 yıldır ortalarda olmadığını söyleyen Mehmet Laçin şöyle devam etti:



"Kızımı 2011'de öğrenciyken HDP aldı. O zaman beni darp ettiler. Mahkeme raporu var elimde. Benim kızımı HDP götürdü. Avukatlarım parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yüzlerce binlerce çocuğu alıyorlar. PKK HDP'yi değil, HDP PKK'yı yönetiyor. Bizim evlatlarımızı HDP aldı PKK da bunları kalkan olarak kullanıyor. Suç duyurusunu 2 hafta önce verdik. Adalete güveniyorum. Ellerini vicdanına koysun yargıçlar buna göre karar versinler. HDP kılıf uydurur. Avukatları da var. Onlara inanmasınlar. Hesap sorsunlar. Ben 10 yıldır kızım ölü mü sağ mı bilmiyorum. Benim bedenim taş gibi kızım gittikten sonra. Bypass oldum, psikoloji ilacı kullanıyorum. Ben paranın pulun peşinde değilim. 6 aydır güneşin karın altında HDP'nin kapısında bekliyorum. Niye gelip bana sormuyorlar neden beklediğimi ? Biliyorlar çünkü haklı olsalar ne işim olduğumu sorarlar. Bizi suçlama derler. Benim kızımı almadan bu can bende olduğu sürece bu kapıdan kalkmayacağım. Onlar kaçar ben kovalarım. Bunlar Halkların Demokratik Partisi değil, halkların çocuğunu dağa kaçıran partisi bu."