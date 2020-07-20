Hain Albay Uzay Şahin'in el yazısıyla darbe talimatı!

Darbe girişiminin yaşandığı gece sokağa çıkan vatandaşların üzerine ateş açılması ve aralarında SABAH, ATV ve A Haber'in de bulunduğu yayın organlarının vurulması talimatını veren firari FETÖ'cü Albay Uzay Şahin'in kendi el yazısı ile Kahramanmaraş'taki birlik komutanlarına gönderdiği darbe talimatına SABAH ulaştı. Darbeci Şahin'in o gece Kahramanmaraş'ta hangi birliğin kaç kişilik kuvvetle nereye gideceği ve kimleri gözaltına alacağını yazdığı yazıya önce 'İyi sabahlar' diyerek başladığı ancak daha sonra üzerini kalemle çizip, 'iyi akşamlar' olarak düzelttiği ortaya çıktı.







ÖNE ÇEKİLDİĞİNİN BELGESİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen darbe davasının dosyasında da yer alan Uzay Şahin'in kendi el yazısı ile yazdığı o talimat, darbenin gece planladığını ancak daha erken saate çekildiğini gösteriyor. Şahin'in o gece Kahramanmaraş'ta hangi birliğin kaç kişilik kuvvetle nereye gideceği ve kimleri gözaltına alacağını yazdığı Polis müdürlerine hitaben kaleme aldığı talimata 'İyi sabahlar' diyerek başladığı ancak daha sonra kalemle üzerini çizerek 'İyi akşamlar' diye düzelttiği tespit edildi. Yazılı talimatta Şahin, Vali, il ve ilçe Emniyet müdürleri, Büyükşehir Belediye başkanı, Ak Parti il ve ilçe yöneticileri ile Milletvekillerinin gözaltına alınmasını istiyor.





Sabah