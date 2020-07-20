CHP'li Fikri Sağlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Koltuğundan kalkamamak budur

Dünyada tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs mücadelesi verilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın yapılmasında ısrarcı. CHP'de 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan 37. Olağan Kurultayı için geri sayım devam ederken, parti içi muhalefet de kazan kaldırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirenlerden biri de Fikri Sağlar oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kapkaç yapar gibi yapıp oldubittiye getirmeye çalıştığını söyledi. Sağlar, "Hem Siyasi Partiler Yasası, hem de CHP Tüzük'ü kurultayın bir yıl uzatılabileceğini söylüyor. Koltuk sevdası herhalde böyle bir şey. Koltuğundan kalkamamak budur" şeklinde konuştu.

Fikri Sağlar'ın açıklamaları şu şekilde:

"KAPKAÇ VAZİYETTE YAPILMASI DOĞRU DEĞİL"

"Kurultay'ın, bu kadar kapkaç vaziyette yapılmasının doğru olmadığı düşüncesindeyim. Hangi gerekçeyle yapıldığı anlatılmış değil. 'İktidar Kurultayı' deniyor. İktidar kurultayına halkla gidilir. CHP'nin misyonu da budur. Halkın gidemeyeceği, delegelerinin bile tamamının salonda olamayacağı bir kurultayın yapılmasının gerekçeleri geçerli değil.

"PARTİLİLER ŞAŞIRIYOR"

Bu partiye emek veren, solculuğuyla, Atatürk misyonuyla varlığını sürdürenler var. Onur Üyeleri diyorlar. Onların giremeyeceği ve 'çadır kurarız orada otururlar' anlayışı olmaz. İktidara yürüyen CHP'nin kurultayını hangi anlayış yapıyor? Aklı başında her partili ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, Türkiye'nin kurucu unsuru olan CHP'nin bugünkü koşullarda, böyle kurultay yapmasına şaşırıyor. Bu telaşın altında yatan ne anlamış değiliz.

"KOLTUK SEVDASI HERHALDE BÖYLE BİR ŞEY"

Hem Siyasi Partiler Yasası, hem de CHP Tüzük'ü kurultayın bir yıl uzatılabileceğini söylüyor. Koltuk sevdası herhalde böyle bir şey. Koltuğundan kalkamamak budur. Olmayacak koşullarda, telaşla ve kapkaç şeklinde kurultay yapılması doğru değil.

"İNSANLARI ÇADIR KURUP ORADA TOPLUYORUM DİYEMEZSİN"

Parti Tüzüğünde Onur Kurulu olarak kabul edilen insanlar bu ülkeye ve partiye hizmet etmiş, her biri zamanında yönetimde bulunmuş, bakanlık, belediye başkanlığı yapmış insanlardır. Bu insanları çadır kurup orada topluyorum diyemezsiniz. Bu CHP ve gövdesine saygısızlıktır. Bunların yeri kurultaydır, kurultay dışı değildir. Benim adamlarım ve eski CHP'liler diye bir ayırım yapamazsınız. Onur Kurulu ve mevcutları ayırmak partiye yapılan büyük saygısızlıktır. Toplum bunu kabul etmez. Ayrıca basın içinde çadır kurulacakmış. Bu da basına saygısızlıktır. Üçüncüsü de Parti Meclisi adayı olanlar. Onlara da çadır kurulacak, delegeler gelip çadırda imza vereceklermiş. Çadır kumpanyası gibi takdim eden bir anlayışın Türkiye'de iktidar olma şansı yok. İnsanlar bunlara mı güvenecek. Bu tehlikeli gidişten geri dönmeleri gerekiyor. CHP'ye yakışır bir hareketi Kılıçdaroğlu ve delegelerden bekliyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA FAZLA ÇALIŞTIM"

Bu anlayışta olan insanların partide yönetimde olmaları CHP'nin iktidarda olmalarının engelidir. Belediye başkanlıklarına da kendilerinin kazandığını sanıyorlar ama o da öyle değildir. Belediye başkanlıklarını almalarının nedeni halk onlara rağmen oy vermesidir. Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla ben çalıştım belediye başkanlığı seçiminde. Benim gibi bir çok insan… Onlar makam odalarında oturdu biz kahvelerde, köylerde çalıştık. Hak sahibi olanları çadırda oturtun, makam sahiplerini kral dairesi gibi yerde ağırlayın bu kabul edilemez."