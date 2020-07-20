aol.meb.gov.tr: AÖL sınav belgesi açıklandı mı? 2020 açık lise sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
AÖL sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler, 2019-2020 AÖL 2. dönem sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınav öncesinde öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladılar. Peki, AÖL sınav belgesi açıklandı mı? 2020 açık lise sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
AÖL sınav belgesi açıklandı mı? AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, bu yılın ikinci dönem sınavları için heyecanlı bekleyişe devam ediyor. AÖL 2. dönem sınavlarına sayılı günler kala sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi için araştırmalar sürüyor. Peki, AÖL sınav belgesi açıklandı mı? 2020 açık lise sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava giriş yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerine AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden erişebilecekler.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN İÇİN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar cezaevinden izinli çıkan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem sınavına geçerli kimlik belgeleri yerine T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilgili Kurumlarınca verilen "izin belgesi" ile girebilecekler.
AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacak.
Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde Türkiye'de sınavlara katılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyetinin en kısa sürede giderileceği bildirildi.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AAÖL 2. dönem sınav sonuçları Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.