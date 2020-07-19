FETÖ'cü Enes Kanter'den Fenerbahçe'ye şok sözler! Enes Kanter Fenerbahçe'ye ne dedi?
Enes Kanter Fenerbahçe'ye ne dedi? FETÖ'cü Enes Kanter bugün yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'den arayanı ve soranı olduğunu iddia ederek sarı-lacivertli kulübü zan altında bırakmaya çalışarak tepkileri üzerine çekti. Sosyal medyada gündem olan açıklamalar sonrasında Fenerbahçe'den sert açıklama geldi. FETÖ'cü Enes Kanter Fenerbahçe'ye ne dedi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Enes Kanter Fenerbahçe'ye ne dedi? Detaylar haberimizde...
FETÖ'cü Enes Kanter'den Fenerbahçe hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'den arayanı ve soranı olduğunu iddia ederek sarı-lacivertli kulübü zan altında bırakmaya çalışarak tepkileri üzerine çekti. Fenerbahçe, olayın ardından resmi internet sitesi üzerinden çok sert açıklama yayınladı. FETÖ'cü Enes Kanter Fenerbahçe'ye ne dedi? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Enes Kanter Fenerbahçe'ye ne dedi? Detaylar haberimizde...
Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Enes Kanter, ABD'de verdiği bir röportajda NBA'da forma giyen milli basketbolcularımız Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hakkında konuştu.
Kanter'in, ''Eski kulübümden arayanım soranım eksik olmuyor. Sağ olun, yalnız bırakmıyorsunuz. Canım takımım, tek aşkım Fenerbahçe. Yıllardır gururla formasını giydiğim, bir gün ülkeme geri döndüğümde tekrar formasını giyeceğim tek takımım. Tüm yönetime selamlar ve hürmetler.'' ifadelerini kullandığı paylaşımla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.
Enes Kanter'in bugünkü paylaşımı:
"Benimle tek kelime bile konuşmuyorlar"
Türk basketbolcuların kendisiyle diyalog kurmamasından yakınan FETÖ'cü Kanter, "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. 'Nasılın dostum' diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" dedi.
Sarı - lacivertliler açıklamada, "Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü'nün açıklaması şöyle;
Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.
Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.
Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.
Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;
Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü