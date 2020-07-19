Başkan Erdoğan'dan şehit Alper Yaman'ın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi başındayken rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Yaman'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.