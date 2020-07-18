18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Türkiye-İran sınırında 53 kilogram eroin ele geçirildi

tacirlerine göz açtırmayan İl Jandarma Komutanlığı, sınırında operasyon başlattı. Ağrı'da, -İran sınır hattında toprağa gömülü 53 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2020
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Türkiye-İran sınırında 53 kilogram eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliği, İran sınırında yapılan uyuşturucu operayon hakkında bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan eroinin araziye gizlendiği bilgisi üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı timlerince düzenlenen operasyonda, Türkiye-İran hudut hattında toprağa gömülü vaziyette 53 kilogram eroin bulundu.

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