Son dakika: Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde okey, kağıt, tavla yasağı ne zaman kalkacak?

Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde okey, kağıt, tavla yasağı ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahvehanelerde oyun oynama yasağı devam ediyor. Kahvehanelerde okey, tavla, iskambil oyunları ve nargile satışının ne zaman serbest olacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde okey, kağıt, tavla yasağı ne zaman kalkacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

KAHVEHANELERDE OYUN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Kahvehanelerde iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetlerinin yasağı devam ediyor.