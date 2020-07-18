Son dakika: İsraf yalanı çabuk bitti! CHP'li İBB'nin düzenlediği çalıştayda dudak uçuklatan fiyatlar
Son dakika haberi... CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin israf yalanı çabuk bitti! Geçen yıl düzenlenen çalıştayda yemek masraflarına tam 319 bin 780 lira ödendi. Bunun 3 bin 115 lirası ise yemekte içilen şarabı açan tirbuşon içindi.
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2019'un Ağustos ayında Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda düzenlenen çalıştaya CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı. Toplam 50 kişilik etkinlik için belediye kasasından tam 319 bin 780 lira ödendiği ortaya çıktı. Kişi başı 6 bin 395 lira ödenen yemekte tirbuşon ücreti olarak da 3 bin 115 lira ödenmesi ise büyük tepki aldı.