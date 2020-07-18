Lise nakil işlemleri başladı mı 2020? 10. 11.12. sınıf lise nakil işlemleri ne zaman? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler için nakil süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9.Sınıflar hariç diğer sınıf seviyeleri için nakil işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Peki, Lise nakil işlemleri başladı mı 2020? 10. 11.12. sınıf lise nakil işlemleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKİM ayı sonuna kadar haftalık yapılabileceği duyuruldu. Nakil işlemleri için başvuruları öğrenci velileri tarafından E-devlet üzerinden yapılabilecek. 9.Sınıf ve Hazırlık Sınıfları için ise nakil işlemleri LGS yerleştirme işlemleri bittikten sonra başlayacak.