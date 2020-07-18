Başkan Erdoğan açıkladı! Bayramda yasak var mı? 30 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili için plan yapan vatandaşlar kısıtlam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından yeni açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bayramda yasak var mı? 30 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.