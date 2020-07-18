Başkan Erdoğan açıkladı! Bayramda yasak var mı? 30 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram arefesi olan 30 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısıtlama konusunda açıklama geldi. Peki, bayramda yasak var mı? 30 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili için plan yapan vatandaşlar kısıtlam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından yeni açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bayramda yasak var mı? 30 Temmuz-3 Ağustos'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü
1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü
2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü
3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı.
Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' Diyerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelinen noktayı açıkladı.
Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız.