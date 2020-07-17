FETÖ’ye methiyeler dizen Melek Çetinkaya tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıklamıştı.

Mahkemenin kararı sonrası müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya önce adalet yürüyüşü yaparak, daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin FETÖ'cü olmadığını, verilen mahkeme kararının yanlış olduğunu iddia etmişti. Çetinkaya'nın eylemlerine ise HDP'li milletvekillerinin destek vermesi gözlerden kaçmamıştı.

CANLI YAYINDA FETHULLAH GÜLEN'E ÖVGÜ

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Melek Çetinkaya, moderatörün sorusu üzerine skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fethullah Gülen'e terörist diyemeyen Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı; "Ben Fethullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."





TUTUKLANDI

Çetinkaya'nın skandal açıklamaları ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hakkında soruşturma başlatılan Çetinkaya'nın gözaltına alınması talimatı verildi. FETÖ'cü askeri öğrencinin annesi Çetinkaya, Başsavcılığın talimatı ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Buradaki savcılık işlemleri de tamamlanan Çetinkaya, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Basın yoluyla suç ve suçluyu övmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Atakan Irmak/Sabah)