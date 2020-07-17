Bilim Kurulu'ndan flaş Kurban Bayramı açıklaması! Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bazı tedbirler uygulanıyor. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde kısıtlamanın uygulanmasının ardından vatandaşlar Kurban Bayramı'nda da kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Yaklaşam bayram öncesinde Bilim Kurulu üyelerinden uyarılar geldi. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? İşte son gelişmeler...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Şu anda bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.