16 Temmuz 2020, Perşembe
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Türkiye'den Venezuela’ya destek! Bu ‘parola’yla yola çıktı

, 'ya tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan askeri kargo uçağı, 'ndan havalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Türkiye'den Venezuela’ya destek! Bu ‘parola’yla yola çıktı

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye, Venezuela'ya da tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Türkiye'den Venezuela’ya destek! Bu ‘parola’yla yola çıktı

Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Türkiye'den Venezuela’ya destek! Bu ‘parola’yla yola çıktı

Tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda olduğu gibi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözleri yer aldı.

Türkiye'den Venezuela’ya destek! Bu ‘parola’yla yola çıktı

Ayrıca paketlere, "Türkiye'den Venezuela halkına sevgilerle" notu da düşüldü.

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Türkiye'den Venezuela’ya destek! Bu ‘parola’yla yola çıktı
Türkiye'den Venezuela’ya destek! Bu ‘parola’yla yola çıktı
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