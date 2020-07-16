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Son dakika: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı öldürüldü

... () Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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