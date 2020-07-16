Son dakika: MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.