Son dakika: Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağının kara kutusu bulundu
Son dakika... Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.
Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı.
Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.
VAN'DA KEŞİF UÇAĞI DÜŞTÜ: 7 ŞEHİT
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçağın 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.
Uçakta 2'si pilot 7 emniyet mensubunun bulunduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:
"Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."
Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile bölgeye hareket etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.
Van'da, keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağının Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor.
Gece 03.00 sıralarında enkazın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
EGM'DEN KEŞİF UÇAĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise EGM Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı insanlı keşif uçağının "Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere" Van Ferit Melen Havalimanı'ndan görev bölgesine intikal için dün saat 18.34'te havalandığı kaydedildi.
Görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen Havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibarıyla havalimanı kontrol sahası içerisinde insanlı keşif uçağı ile radar ve telsiz temasının kaybedildiği belirtilen açıklamada, uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı kaza sonucu 7 emniyet personelinin şehit olduğu bildirildi.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da şehit düşen emniyet mensupları için başsağlığı diledi.
Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin isim ve fotoğraflarına da yer verdi.
Buna göre, şehitlerin isimleri şöyle:
"Pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, komiser yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram, polis memuru Burak Derya."
Şehit Komiser Yardımcısı Pilot Samet Üstüner'in (27) Ankara'daki ailesine de şehadet haberi ulaştı.
Şehidin Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi'ndeki babaevine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever ve beraberindeki sağlık ekipleri, acı haberi anne Ayşekadın, baba Adem ile eşi Ayşe Üstüner'e verdi.
Üstüner'in ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesinin evinin önünde taziye çadırı kuruldu.
Şehit Üstüner'in 6 yıldır görev yaptığı, bir buçuk yıl önce evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.
Komiser Yardımcısı Güzelay'ın ailesine şehadet haber ulaştı
Olayda şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın İzmir'in Torbalı ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Şehidin Ayrancılar Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Ercan Öter, acı haberi baba Mustafa Güzelay'a verdi.
Güzelay ailesinin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.
Şehidin ailesine acı haber verildi
Şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın (30) Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Şehidin Soğuksu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Abdullah Uçgun, acı haberi anne Semra ve baba Nail Bayram'a verdi.
Bayram ailesinin evi ile sokağa Türk bayrağı asıldı.
Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı
Şehit polis memuru Burak Derya'nın şehadet haberi, Mersin'in Anamur ilçesindeki ailesine ulaştı.
Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, beraberindeki yetkililerle 28 yaşındaki şehidin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan babası Özcan ile annesi Firdevs Derya'ya acı haberi verdi.
Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Bursa'ya acı haber ulaştı
Şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29), Bursa'da yaşayan yakınlarına da şehadet haberi ulaştı. Şehidin annesinin de yaşadığı Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki amcası Mustafa Aydoğan'ın evine gelen yetkililer, acı haberi verdi.
Aydoğan ailesinin Türk bayrağı asılan evinin önüne taziye çadırı kuruldu.
Tokat'ın Turhal ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit komiser yardımcısının babası Ahmet Aydoğan'ın vefat ettiği belirtildi.
Anne Mediha Aydoğan'ın ise yaklaşık bir aydır, şehidin görevli olduğu Erzurum'da bulunduğu ifade edildi.
Bu arada, 2 kardeşi bulunan şehit İrfan Aydoğan'ın bekar olduğu ve cenazesinin Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.
Şehit Keskin'in ailesine haber verildi
Şehit olan uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Şehit Keskin'in (28) Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde ailesinin yaşadığı eve gelen yetkililer, acı haberi aileye verdi.
Keskin'in şehit olduğu haberini alan aile üyelerinden bazıları sinir krizi geçirdi.
Sağlık ekipleri, fenalaşan aile üyelerini ambulansa alarak müdahale etti.
Keçiören Belediyesince eve Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.
Mesleğe 2012'de giren Keskin'in, Büşra Keskin ile evli olduğu ve 1 yaşında Ali isminde çocuğu bulunduğu öğrenildi.