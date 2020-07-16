LGS ile öğrenci alacak liseler: 2020 LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri, taban puanları açıklandı mı?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. İstediği liseye tercih yapmak isteyen öğrenciler MEB'in yayımlayacağı lise kontenjan ve taban puanları bilgisini araştırmaya başladılar. LGS ile öğrenci alacak liseler bilgisi internette en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, LGS ile öğrenci alacak liseler hangileri? 2020 LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri, taban puanları açıklandı mı?
LGS ile öğrenci alacak liseler açıklandı mı? 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Türkiye genelinde uygulanan sınava 1.7 milyon öğrenci katılım sağladı. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler 20 Haziran'da sınavda ter döktü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sınavın ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Bu gelişmelerin ardından tercih yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları illerdeki liselerin taban puanları ile kontenjan bilgilerini araştırıyor. Peki, LGS ile öğrenci alacak liseler hangileri? 2020 LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri, taban puanları açıklandı mı? İşte cevaplar...
LGS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
2020 LGS ile öğrenci alacak liseler, yayımlanacak tercih kılavuzunda duyurulacak. Tercih kılavuzu ile birlikte liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belli olacak. MEB tarafından tercih kılavuzu açıklandığında haberimizin içeriğinden görüntüleyebilirsiniz.
LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihini girdikten sonra sonuçlara erişebilirsiniz.
2020 LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.