LGS ile öğrenci alacak liseler: 2020 LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri, taban puanları açıklandı mı?

LGS ile öğrenci alacak liseler açıklandı mı? 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları bugün açıklandı. Türkiye genelinde uygulanan sınava 1.7 milyon öğrenci katılım sağladı. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler 20 Haziran'da sınavda ter döktü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sınavın ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. Bu gelişmelerin ardından tercih yapmak isteyen öğrenciler, bulundukları illerdeki liselerin taban puanları ile kontenjan bilgilerini araştırıyor. Peki, LGS ile öğrenci alacak liseler hangileri? 2020 LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri, taban puanları açıklandı mı? İşte cevaplar...

LGS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 LGS ile öğrenci alacak liseler, yayımlanacak tercih kılavuzunda duyurulacak. Tercih kılavuzu ile birlikte liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belli olacak. MEB tarafından tercih kılavuzu açıklandığında haberimizin içeriğinden görüntüleyebilirsiniz.

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