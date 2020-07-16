İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyeti'nde yaşanan görev değişimindeki listeleri açıkladı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Zafer Aktaş’ın görevlendirilmesinin ardından çalışma ekibi de belli oldu. İl Emniyet Müdürü Aktaş’ın birlikte çalışacağı müdürler ve müdür yardımcıları listesi İstanbul Valiliği'nce açıklandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın çalışma ekibindeki isimler belli oldu. İstanbul Valiliği'nce bu sabah yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı genel atamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 51 rütbeli personel doğu ve batı illeri atamasına tabi olmuştur. İlimizin huzur ve asayişine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.
İl dışından 10 rütbeli personelin ilimize ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 İl Emniyet Müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 Şube Müdürünün yer değişikliği yapılmıştır. İlimizin huzur ve güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması konusunda büyük gayret ve özveriyle görev yapacağına yürekten inandığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün personelimize üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu açıklamada İstanbul'da görev yapacak müdürlerin listesi de yer aldı.
İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI
S.NO
ADI SOYADI
SORUMLU OLDUĞU BİRİMLER
1
SİNAN ÇAMUROĞLU
PERSONEL ŞB.MD.LÜĞÜ HUKUK İŞLERİ VE SOR.ŞB.MD.LÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞB.MD.LÜĞÜ BELGE YÖNETİMİ ŞB.MD.LÜĞÜ
2
MUHARREM YAZGAN
GÜVENLİK ŞB.MD.LÜĞÜ KOORDİNASYON ŞB.MD.LÜĞÜ FOTO FİLM ŞB.MD.LÜĞÜ
3
ALPER KARALI
GENEL DNT.VE DİS.ŞB.MD.LÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞB.MD.LÜĞÜ
4
SERPİL HATİPOĞLU
İST.HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ İST.ATATÜRK HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ İST.S.GÖKÇEN HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ
5
KAYHAN AY
TERÖRLE MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ BOMBA İMHA VE İNC.ŞB.MD.LÜĞÜ İNSANSIZ HAVA ARÇ.BR.A.LİĞİ
6
KORAYŞENSOY
ÇEVİK KUVVET ŞB.MD.LÜĞÜ SPOR GÜVENLİĞİ ŞB.MD.LÜĞÜ
7
ZAFER BAYBABA
ASAYİŞ ŞB.MD.LÜĞÜ GÜVEN TİMLERİ ŞB.MD.LÜĞÜ
8
BELMA ALDEMİR
TOPLUM DES.POL.ŞB.MD.LÜĞÜ EĞİTİM ŞB.MD.LÜĞÜ
9
ÖMER FARUK ATAŞ
İSTİHBARAT ŞB.MD.LÜĞÜ TANIK KORUMA ŞB.MD.LÜĞÜ
10
TANER ERTÜRK
SİBER SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ
GÖÇMEN KAÇ. İLE MÜC.VE HUDUT KAPILARI ŞB.MD.LÜĞÜ ORGANİZE SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ
11
MURAT ELLİK
POLİSEVİ ŞB.MD.LÜĞÜ BALTALİMANI POLİSEVİ ŞB.MD.LÜĞÜ
12
ERDEM TORLAK
MUHABERE ELEKTRONİK ŞB.MD.LÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞB.MD.LÜĞÜ SİLAH VE PAT.MAD.ŞB.MD.LÜĞÜ
13
FATİH DOĞAN
NARKOTİK SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ KAÇAKÇILIK SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ MALİ SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ
14
HÜLYA ŞEN
TRAFİK TESCİL ŞB.MD.LÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞB.MD.LÜĞÜ
15
GÜROL DİKYOL
ÖNLEYİCİ HİZ.ŞB.MD.LÜĞÜ DENİZ LİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ ÇOCUK ŞB.MD.LÜĞÜ OLAY YERİ İNC. ŞB.MD.LÜĞÜ
16
NESLİHAN ŞENTÜRK
TURİZM ŞB.MD.LÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER ŞB.MD.LÜĞÜ İNTERPOL-EUROPOL ŞB.MD.LÜĞÜ
17
ALİ SARAÇ
KORUMA ŞB.MD.LÜĞÜ TRAFİK DNT. ŞB.MD.LÜĞÜ BÖLGE TRAFİK DNT.ŞB.MD.LÜĞÜ
18
CENK ÖZMEN
İKMAL ŞB.MD.LÜĞÜ BÜTÇE ŞB.MD.LÜĞÜ İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ ULAŞTIRMA ŞB.MD.LÜĞÜ BAKIM ONARIM ŞUBE MD.LÜĞÜ
19
CANER COŞAR
BOĞAZİÇİ KÖP.KOR.ŞB.MD.LÜĞÜ HASSAS BÖL.KOR.ŞB.MD.LÜĞÜ
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
GÜLSEDA TORUN
ADALAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
ERCAN ÖZMEN
ARNAVUTKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MESUT ASLAN
ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MURAT ÇAKIR
AVCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
HASAN DEMİRBAĞ
BAĞCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
BURAK BAL
BAHÇELİEVLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
CİHAT DAĞDEVİREN
BAKIRKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
NECATİ AKTUĞ ŞAHİN
BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
HAKAN DEMİR
BAYRAMPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
ERCAN ÇAMIRCI
BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
HÜSEYİN GÜLEÇ
BEYKOZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
SERKAN GÖMCE
BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
AŞKIN KILIÇKESER
BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
AYKUT KORKMAZ
BÜYÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
ŞENOL YILMAZ
ÇATALCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MUSTAFA DEMİR
ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
HAKAN BOLAT
ESENLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
GÖKHAN KARAASLAN
ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
AHMET CENGİZ KOÇAK
EYÜPSULTAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
ALPASLAN ATASOY
FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
GÜRHAN KAYA
GAZİOSMANPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MURAT AYDIN
GÜNGÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
AYHAN KARADUMAN
KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MURAT ÇAYKARA
KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MÜSLÜM KAHRAMAN
KARTAL İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
CEVDET HÜROL ÖZTÜRK
KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
SELÇUK ALDEMİR
MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
BARIŞ ÇUKUR
PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
VELİ ŞENGÜL
SANCAKTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
BÜLENT ÇELİK
SARIYER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
CEMİL ERİM
SİLİVRİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
ŞEKİP AKIN
SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
TURAN ÇELİK
SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
UĞUR KURAK
ŞİLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
ÖZAY KAYHAN
ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MEHMET YAŞAR ZEHİR
TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
ALİ TUNA COŞKUN
ÜMRANİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MEHMET BAYKARA
ÜSKÜDAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
MURAT YILDIRIM
ZEYTİNBURNU İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
ŞINASI YUZBAŞIOGLU
ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
MURAT SEVGİ
BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRÜ
MANSUR BAYRAKTAR
BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜ
İSMET EMİRZA
BELGE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ
ERDEM KADIOGLU
BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
MUSTAFA ŞAŞMAZ
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ
FİLİBYA SARAL
BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRÜ
DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
İNTERPOL-EUROPOL ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ
ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRÜ
CENK BAL
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRÜ
SONGUL GULER
DENİZ LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
NESLİHAN TURKUN ALPAY
EGİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
EKREM EREN ERMİŞ
FOTO FİLM ŞUBE MÜDÜRÜ
MUHAMMET HANİFİ ZENGİN
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI ŞUBE MÜDÜRÜ
MURAT BAYHAN
GÜVEN TİMLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ
FATİH TINAS
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ
BURAK BODUR
HASSAS BÖLGELERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
ÖMER CANKARA
HAVACILIK ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ
SEVAL ERDEM GURDOGAN
HUKUK İŞLERİ VE SORUŞTURMA ŞUBE MÜDÜRÜ
GENEL DENETLEME VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
NADİR KONAK
İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRÜ
HUSEYİN EKE
İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
HÜSEYİN AGCA
İSTANBUL HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
NİLGÜN SELVİ
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
MUSTAFA VAROL
İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ
ÖMER ERHAN KONANÇ
KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
ÖMER KATİPOĞLU
KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRÜ
SELMA GENÇKAYA
KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
HAKAN ERİŞMİŞ
MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
SULEYMAN GÖKDEMİR
MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
RABİA ALTUN
MUHABERE ELEKTRONİK ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKSEL ÖNDER
NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
MUHARREM LEVENT TÜRKMEN
OLAY YERİ İNCELEME ŞUBE MÜDÜRÜ
ÖMER UNVER
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
YUSUF BURAK GÜLER
ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ
OSMAN KATİPOGLU
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ
KADRİ GENÇKAYA
ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKHAN BAMBAL
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ
GAZİ KAÇMAZ
POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜ
ÖZGÜR KARLITEPE
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
ÖZNUR SELÇUK GÜNDÜZ
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRÜ
BANU ÖRDEK
SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRÜ
OSMAN TINMAZOL
SPOR GÜVENLİGİ ŞUBE MÜDÜRÜ
ESMA ZEYREK ŞİRİN
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRÜ
AHMET UMUTLU
TANIK KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
GÖKHAN NAZLIM
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
BOMBA İMHA VE İNCELEME ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
GÜLPINAR ADİR
TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRÜ
MURAT ÖZBEK
TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ
HÜLYA YAPRAKLI
TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRÜ
ERCAN BİLGİLİ
TURİZM ŞUBE MÜDÜRÜ
HÜSEYİN GÜNGÖR
ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)