İstanbul lise taban puanları açıklandı mı? İstanbul lise kontenjanları ve taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. İstanbul ilinde ikamet eden öğrenciler ve velileri, heyecan içinde tercih dönemini beklemeye başladı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Uzun süre sınava hazırlanıp istediği sonucu elde eden öğrenciler tercih öncesi okul bilgilerini sorguluyor. Peki, İstanbul lise taban puanları açıklandı mı? 2020 İstanbul nitelikli liseler taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul lise taban puanları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Ancak LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için İstanbul LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belli olmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2019 yılına ait okul bilgilerine ulaşabilirsiniz. 2020 lise bilgileri belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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