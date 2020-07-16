Çorum lise taban puanları açıklandı mı? Çorum lise kontenjanları ve taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Çorum ilinde ikamet eden öğrenciler ve velileri, heyecan içinde tercih dönemini beklemeye başladı. Bu gelişmelerin ardından Çorum lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Uzun süre sınava hazırlanıp istediği sonucu elde eden öğrenciler tercih öncesi okul bilgilerini sorguluyor. Peki, Çorum lise taban puanları açıklandı mı? 2020 Çorum nitelikli liseler taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

ÇORUM LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Çorumlise taban puanları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Ancak LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için Çorum LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belli olmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak 2019 yılına ait okul bilgilerine ulaşabilirsiniz. 2020 lise bilgileri belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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