Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş uyardı! Bayramda ev ziyaretlerine dikkat

'AÇIK ALANDA, KISA SÜRELİ BAYRAMLAŞMA'

Bayram ziyaretlerine dikkat çeken Metintaş, ev ziyaretlerinin yapılmaması gerektiğini söyledi. Açık alanlarda kısa süreli bayramlaşmayı öneren Metintaş, şunları söyledi:

''Henüz 1'in altına inemedik ülke olarak. O yüzden gelin yakınlarımızı telefonla arayalım, hallerini ve hatırlarını soralım. Ev ziyareti yapmazsak çok daha iyi. Hele ki anne ve babalarımız onlar bizim canlarımız ama Covid-19 için riskteler. Bu riski ortadan kaldırmak için belki açık havada alanlarda görüşebiliriz, sosyal mesafeyi açık alanlarda koruyup, yine el öpmeden, birbirimize dokunmadan, maskelerimizle beraber, ikramdan bulunmadan görüşmeliyiz. Kurban Bayramı ikram ritüelleri bol bir bayram. Bunlardan uzak durarak, sadece kolonyalarımızı dökerek belki de açık alanda çok kısa süreli ziyaretle geçiştirelim. Hastaysak, ateşimiz yüksekse zaten evden hiç çıkmayalım. Mezar ziyaretlerimizi kalabalık olmadan, 1 hafta önce ya da sonrasına ertelesek daha uygun olur. Kalabalığı mezarlıklarda oluşturmayalım. Burada da hijyene dikkat etmemiz gerekiyor.''

