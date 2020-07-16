Başkan Erdoğan'dan Siirt şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te şehit olan polis memurları Anıl Kemal Kurtul ve Muhammed Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pervari Değirmentaşı mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısında şehit olan polis memurları Kurtul ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.