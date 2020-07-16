Başkan Erdoğan'dan Siirt şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te PKK'lı terösitlerin roketli saldırısı sonucu şehit olan polis memurları Anıl Kemal Kurtul ve Muhammed Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te şehit olan polis memurları Anıl Kemal Kurtul ve Muhammed Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pervari Değirmentaşı mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısında şehit olan polis memurları Kurtul ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.