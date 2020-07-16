Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün açıklanan LGS ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, "Tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz." dedi.

İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları:

"NE KADAR ÖĞRENECEĞİNİZİ YİNE SİZ BELİRLEYECEKSİNİZ"

"Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.

"LİSELERİMİZE ŞİMDİDEN HOŞ GELDİNİZ"

Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz."