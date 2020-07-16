Adana'da koltuk şovlu vurgun Meclis'i karıştırdı





YUMRUKLAR KONUŞTU

Karalar'ın koltuk şovunun altından 90 milyonluk vurgun çıkması önceki günkü Temmuz ayı meclisinin son oturumunda kavgaya neden oldu. Oturumda söz alan CHP'li Karalar, belediyeye haciz getiren avukat ile çektirdiği fotoğraf için, "5 sene önce çekilmiş foto. Belediyeden dosya alan avukatlardan biri. Mart ayında ilişiğini kestik. Belediyeye icra gelmeye devam edecek. Bu işin nerede biteceği belli değil. Uzun uğraşlar sonunda belediyede artıya geçtik" dedi. Karalar'ın "Belediyeyi artıya geçirdik" sözünün ardından AK Parti Meclis Üyesi Murat Duman, koltuk şovu ve vurgunu hatırlatarak "Ama koltuğa sahip çıkamadınız" dedi. O sırada kürsüde olan Karalar, meclis üyesi Duman'a "Otur oturduğun yerde yeter artık" diye bağırdı. Mecliste ortalık bir anda karıştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü, bazı meclis üyeleri birbirlerini yumrukladı. 5 dakikalık gerginliğin ardından kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkan Vekili Gülaçtı, kavganın tek sorumlusunun Zeydan Karalar olduğunu iddia ederek, "Seçimlerin ardından 15 ay geçti Adana'ya bir çivi çakılmadı. 15 ay içinde başkan bol bol reklam yaptı, işçi çıkardı. Bizi çalıştırmıyorlar diyerek mağdur edebiyatı yaptı. Zaten başkanın çalışmaya niyeti yok" diye konuştu.





'OSCARLIK PERFORMANS SERGİLİYOR'

MHP'li Hüseyin Sözlü, haciz işlemi, Zeydan Karalar'ın koltuk şovu ve ortaya çıkan vurgunla ilgili şunları söyledi: "Karalar bu tiyatroda oscarlık bir performans sergiledi ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha ispat etti. İcrayı yapan avukatın belediye ile ilişkisi var. Bu yılın mart ayına kadar belediyeye bağlı ASKİ' de sözleşmeli avukat olarak görev yapan bu avukat, sözleşmesi bitmeden önce ilgili firma ile vekâlet anlaşması yapmış, sözleşmesi bittikten sonra da belediyeye müteahhitlik yapan birçok firmanın vekâletini almıştır. Öncelikle bu durum kanuna aykırıdır. Aynı avukatın aldığı diğer vekâletlerde de belediyenin kesinleşmiş borçlara itiraz ettiği hususunda bilgiler mevcuttur ki; bu da ortada danışıklı bir dövüş olduğunu ayrıca ispat eder. Yeni kamu zararları ortaya çıkacak, yeni icra inkâr tazminatları vuku bulacak, yeni faizler işleyecek ve milletin parası yok yere başka yerlere aktarılacak."