Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Son depremler

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saatler 07.19'u gösterdiğinde olurken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

SON DEPREMLER