15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre; ’nın Pütürge ilçesinde sabah saat 07.19'da 3.7 büyüklüğünde meydana geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Son depremler

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saatler 07.19'u gösterdiğinde olurken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

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