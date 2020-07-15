Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre; Malatya’nın Pütürge ilçesinde sabah saat 07.19'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika haberine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı saatler 07.19'u gösterdiğinde olurken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
SON DEPREMLER