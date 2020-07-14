Sosyal medyaya yeni düzen! Uygunsuz içeriğe müdahale edilecek...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyada hakarete varan yorumların önüne geçmek için gündeme gelen 'sosyal medya düzenlemesi' konusuna açıklık getirdi. Karaismailoğlu, “Sosyal medyanın kapatılması gibi bir durum yok. Olumsuz içeriklere müdahale için bir yasa hazırlığı var. Yakında Meclis’e gelir” dedi.
Siirt'teki Beğendik Köprüsü'nün açılışı öncesi bir araya geldiğimiz Karaismailoğlu, sosyal medyanın tamamen kapatılması gibi bir durumun olmadığını, olumsuz içeriklere müdahale edileceğini söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Olumsuz bir içerik var. 'Kaldır' diyorsun, kaldırmıyorlar. Temsilcilikleri Türkiye'de değil, muhatap bulamıyorsun. Ahlak dışı işler var. Adam oradan hakaret ediyor, siz bir şey yapamıyorsunuz. Bunların bir şekilde önüne geçmek gerekiyor. Yasa hazırlığı var. Kısa süre içinde Meclis'e gelir."
Yasanın 2 yıldır gündemde olduğunu, içerik sıkıntısıyla tüm dünyanın uğraştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Maalesef Türkiye'de sen ne dersen tersini söyleyen bir kitle var. Yoksa herkes bu sıkıntının düzelmesini istiyor" dedi. Pandemi sürecinde online görüşme platformları ile dosya aktarım programlarının öne çıktığını bu noktada yerli yazılımların öneminin anlaşıldığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bu süreci yabancı platformları kullanarak geçirdik. Veri mahremiyeti kalmadı. Yerli yazılımların daha yaygın hale getirilmesi ile Türksat ve Türknet'in önemi ortaya çıktı. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Havelsan'ın ve GSM operatörlerimizin projelerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz." Deprem ve bayram döneminde kesintiler nedeniyle oluşan iletişim problemi ile ilgili GSM operatörleriyle görüştüklerini belirten Karaismailoğlu, "İletişim altyapısında dünyada en gelişmiş ülkelerden biriyiz. Deprem zamanı ve bayramda kısa süreli sıkıntı oldu. İnternetten konuşmayı aktifleştirmemiz lazım. Ortak altyapı projesini de çalışıyoruz" dedi.
GÜNDEM OLSUN DİYE ORTAYA ATTILAR
İBB'nin 6 bin taksi talebiyle ilgili de konuşan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bu bir toplu taşıma konusu. Belediyenin işi taksinin kalitesiyle uğraşmak. Devam eden 225 km metro hattı var. Onlar bittiğinde mevcut otobüs, minibüs ne olacak? Metro hatları nedeniyle iş yapamayan sarı dolmuş ve minibüslerin taksiye dönme talebi var. Bunlar hallolmadan gündem olsun diye ortaya atılmış bir laf bence. Altyapısını iyi oluşturmak gerekiyor."
PTT KENDİNE YETEBİLECEK
Pandemi sürecinde kargo şirketlerinin talebe yetişmekte zorlandığını, PTT'nin sosyal işlere odaklanıp asıl para kazanacağı işleri aksattığını dile getiren Karaismailoğlu, "Artık ikisini de bir arada götüreceğiz. PTT hem parasını kazanacak hem de sosyal işlerle ilgilenecek. Kimseye ihtiyacı kalmayacak" dedi.
İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NİSAN 2021'DE
8 istasyondan oluşan Gayrettepe-Havalimanı metrosunun Kağıthane-Havalimanı bölümünü Nisan 2021'de açacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "32 km uzunluğunda bir metro. Gayrettepe tarafını Eylül 2021'de açacağız. İlk 40 araç geliyor, ağustosta testlerine başlayacağız. 2022'de Havalimanı- Halkalı'yı açacağız. Halkalı direkt Marmaray'a bağlanıyor. Pendik'ten Halkalı'ya gelip, Halkalı'dan havalimanına, havalimanından da Gayrettepe'ye giden toplayıcı bir hat olacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinden geçen metro çalışmasını da 18 ayda bitireceğiz. Halkalı metrosuna da bağlantısı olacak."
SCOOTER VE BİSİKLET KULLANIMINI ARTIRACAĞIZ
Pandemi sonrası vatandaşın toplu taşımadan biraz çekildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, bu süreçte bisiklet ve scooter kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Pandemiden önce Marmaray'la 500 bin kişi taşırken pandemi sonrası bu rakam 220 bine indi. Bu uzun vadede şehir içi trafikte problem yaratabilir. İnsanları daha çok yürüyüşe, bisiklete, scooter'a yönelten tasarımlar önemli. Araç yolları buna uygun değil. Scooter'ları kiralayan şirketler gayri yasal faaliyet gösteriyor. Vergiyi scooter'da yolcu taşıyacağım diye vermiyorlar, kendilerini ticari bir işletme gibi gösteriyorlar. Biz bisikletin saatini 2 liraya kiraya verirken, onlar 40 liraya veriyor. Bu alanda düzenleme yapacağız."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 12 köye ulaşılamıyor
- CHP - HDP Ayasofya kararından neden rahatsız?
- Bahçeli kara gecede kurmaylarına ilk o emri vermiş!
- Doğu Akdeniz ve Ayasofya tepkisi
- HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı...
- Bakanı Varank şehit ağabeyi ve 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı!
- 15 Temmuz'da 3 evladını şehit verdi!
- Afganistan için başsağlığı mesajı
- Koronavirüs aşısı Arjantin'de denenecek
- 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?