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Son dakika: MİT ve emniyetten ortak operasyon! 18 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... ve terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda uyruklu 18 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: MİT ve emniyetten ortak operasyon! 18 şüpheli yakalandı

Ankara'da, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 18 Irak uyruklu, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, MİT Başkanlığı'nın desteğiyle yaptığı çalışma sonucu 20 Irak uyruklunun DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğunu tespit etti. Şafak vakti şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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