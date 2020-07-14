Çirkin karikatürle Peygamberimize hakaret etmişlerdi! O alçak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dini değerleri aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği gerekçesiyle M.C.S. hakkında gözaltı kararı verdiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Türkiye LGBTİ Birliği adlı sitenin sorumlusu M.C.S.'nin Fatih'teki adresinde gözaltına alındığı öğrenildi.

İNAL: "BU OLAYIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ. RASULULLAH'A HAKARETI AFFEDİLMEZ"

Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. İnal, "Dinimize ve Sevgili Peygamberimize karşı hakaret içerikli adi karikatürü paylaşan M.C.S. isimli alçak Fatih'deki evinde gözaltına alındı. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Rasulullah'a hakareti affedilmez" ifadelerini kullandı.

9 VATANDAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Aralarında avukat Mustafa Doğan İnal'ın da bulunduğu 9 kişi; Hz. Muhammed hakkında çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ŞÜPHELİ İSLAM DİNİNE VE HZ. MUHAMMED'E ALENEN HAKARET VE İFTİRA ATMIŞTIR"

Suç duyurusunda; "lezbiyen", "gey", "biseksüel"lerle ilgili çalışmalar yapan eşcinsel projesi LGBT Hareketi Türkiye'nin Twitter hesabının kullanıcısının tespit edilmesi, söz konusu kişinin "alenen hakaret" "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

Suç duyurusunda; şüphelinin toplum ahlakını ifsad etmek amacıyla İslam dinine ve Hz. Muhammed'e alenen hakaret edip iftira atmak suretiyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike meydana getiren saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.

"TOPLUMUN KUTSAL DEĞERLERİ İLE DALGA GEÇEN, TAHKİR EDİCİ HEZEYANLARDA BULUNMUŞTUR"

"Şüpheli şikayete konu paylaşımında toplumun kutsal değerleri ile dalga geçen, tahkir edici hezeyanlarda bulunmuştur. Bu sözlerin tamamen manipülasyon amacıyla halkın bir kesimini, onların inançlarını, inançlarının temel kaynağı olan vahyi aşağılamak için söylendiği açıktır. Şüpheli işbu ifadelerle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, kamu güvenliğini doğrudan tehlikeye atmıştır. Bu suçun mağduru tüm toplumdur ve kendilerine karşı bazı özellikleri nedeniyle kin ve düşmanlık edilen herkes şüpheliden söz konusu eylemi nedeniyle şikayetçi olabilir."

"KİMSENİN BAŞKASININ KUTSAL SAYDIĞI KAVRAMLARA İLİŞKİN SAYGI DUYGUSUNU İNCİTMEYE HAKKI OLMAZ"

"TCK'nın 216. maddesinde korunan hukuki yarar İlah, din, Peygamber, kutsal kitaplar, mezhepler değil kişilerin bu kavramlara yönelik dini hisleridir. Kuşkusuz kişi, bu kavramlarla ilgili düşüncelerini açıklayabilir, eleştirebilir. Ancak bunu yaparken göz önünde tutulması gereken husus, başka kişi veya kişilerin duygularının incitilmemesi, kişilere hakarete varan cümlelerden kaçınılmasıdır. Zira kimsenin başkasının kutsal saydığı kavramlara ilişkin saygı duygusunu incitmeye hakkı olmaz."

GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı...'' ifadelerini kullandı.

KENAN KIRAN / SABAH