Başkan Erdoğan Külliye’de güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Tören, Büyükelçi Toure'nin eşi ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Toure'nin, bu görevinden önce ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nda ekonomi diplomasi direktörü olarak çalıştığı belirtildi.