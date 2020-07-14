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Başkan Erdoğan Külliye’de güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan , Cumhurbaşkanlığı 'nde güven mektubu takdim eden  Khadidjata Toure ve Polonya'nın 'u kabul etti.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Başkan Erdoğan Külliye’de güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Khadidjata Toure, Başkan 'a güven mektubu sundu.

1 Haziran'da başlayan normalleşme döneminin ardından Cumhurbaşkanlığı 'nde ilk güven mektubu töreni gerçekleşti. Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu verdi. Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre yapılan tören sırasında Başkan Erdoğan ve , maske taktı.

Tören, Büyükelçi Toure'nin eşi ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Toure'nin, bu görevinden önce ülkesinin 'nda ekonomi diplomasi direktörü olarak çalıştığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın 'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Kumoch'un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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