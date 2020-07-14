15 Temmuz mesajları WhatsApp SMS! En güzel 15 Temmuz duvar kağıdı görselleri

15 Temmuz mesajları WhatsApp, sms ve görseller araştırılmaya devam ediyor. Her yıl Temmuz ayının 15'inde hain darbe girişinde hayatını kaybeden şehitlerimiz ve gazilerimizi anmak için ülkemizin her köşesinde etkinlikler yapılıyor. 15 Temmuz 2016 yılında kalkışılan hain girişimde tankların önüne göğsünü siper ederek demokrasisine sahip çıkan gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Peki, 15 Temmuz mesajları WhatsApp SMS ve en güzel 15 Temmuz duvar kağıdı görsellerine ahaber.com.tr'dee bulabilirsiniz...

EN GÜZEL, KISA VE UZUN 2,3 VE 5 KITALIK 15 TEMMUZ ŞİİRLERİ

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da

Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı

Biz öldük vatan yaşasın diye

Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık

Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü

Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık

Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.