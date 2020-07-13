Son dakika: Tunceli Valiliği'nden 'sahte vali' uyarısı
Tunceli Valiliği, kentte bazı kişi ve kuruluşların kendilerini vali ya da valilik personeli olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını bildirerek, bu tür aramalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Kentte telefon dolandırıcılarının vatandaşlar ile kuruluşları arayarak, kendilerini vali ve valilik personeli olarak tanıttıklarının tespit edilmesi üzerine valilikten uyarı geldi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bulunan bazı şirket, kuruluş ve kişileri telefonla arayarak, kendilerini Tunceli Valisi ya da Tunceli Valiliği'nde görevli memur olarak tanıtan kişilerin, vatandaşlarımızdan para talep ettiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri, bu gibi durumlarda emniyet müdürlüğünü veya Jandarma Komutanlığı'nı arayarak ihbarda bulunmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" denildi.
Kaynak: DHA
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- DSÖ'den koronavirüs hakkında korkutan uyarı
- Rize'de Ağaran Şelalesi taştı!
- 15 Temmuz treni sefere hazır
- İtalyan Lig partisi lideri Salvini'den Ayasofya skandalı
- AK Parti MYK toplandı
- Yine CHP yine israf! Kişi başına yemek bedeli dudak uçuklattı
- AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP'nin skandal 'Ayasofya' ve '15 Temmuz' açıklamalarına tepki gösterdi
- Vezneciler hainlerine ceza yağdı
- Bakan Soylu sel bölgesine gitti
- Sağlık Bakanlığı eş durum tayini 2020!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- SSK-Bağkur emeklisine çifte bayram! 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi kaç para?
- TOKİ Kırıkkale, Aksaray, Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama! 2020 TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?
- Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir, nasıl üretiliyor? Adrenochrome kullanan ünlüler kimler?
- Yüz binlerce çalışana ikramiye! İlave tediye ne zaman yatacak? 2020 3. ve 4. tediye ödeme tarihleri
- Geri sayım başladı! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB LGS tercihleri ne zaman?
- 2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?
- Liste güncellendi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Temmuz evde bakım parası ne kadar?
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?