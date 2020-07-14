Koronavirüs aşısı Arjantin'de insanlar üzerine denenecek
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Arjantin'den sevindiren haber geldi. Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, aday aşı için Arjantin'de denemelere başlayacak.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, yeni tip koronavirüs aşı adayının ülkesinde insanlar üzerinde test edileceğini açıkladı. Alberto Fernandez, aday aşının denenmesi için Arjantin'in seçilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Bu herkes için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.
"BU HERKES İÇİN BÜYÜK BİR GURUR"
Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile Kovid-19 aşısı geliştirmek için ortaklık yapan ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in Yöneticisi Nicolas Vaquer ve Arjantin'de tıbbi araştırmalar yapan INFANT Vakfı yöneticileriyle görüştüğünü duyurdu.
Alberto Fernandez, aday aşının denenmesi için Arjantin'in seçilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Bu herkes için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.
"ELİMİZDEKİ İLK VERİLER..."
Yerel basında çıkan haberlere göre, denemelerin ağustos ayında başkent Buenos Aires'te başlayabileceği ve ilk etapta 18 yaşından büyük olan ve virüsün bulaşmadığı kişiler üzerinde deneneceği belirtildi.
Türk bilim adamı Şahin, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, aşı adayı için "Elimizdeki ilk veriler, aşı adayımızın Kovid-19'dan iyileşmiş insanlarda bulunanlardan daha yüksek antikor üretebileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.
BioNTech, mart ayının ortalarında "BNT162" isimli Kovid-19 aşı adayının geliştirilmesi için Pfizer ile iş birliği anlaşması yapmıştı.
Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bugüne kadar 1774 kişinin ölümüne neden olan virüs, 94 bin 60 kişide görüldü.
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