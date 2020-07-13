Bakan Pakdemirli hobi bahçeleri için uyarmıştı ve "İzin vermeyiz" demişti! Harekete geçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetimleri devam ediyor. İstanbul'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarım arazileri üzerine gizli yapılan prefabrik veya betonarme yapıları tespit etti. Yasalara göre tarım arazilerine hobi bahçeleri adı altında bile olsa konut yapılamayacağını belirten bakanlık, belediyelere yıkım emirleri gönderdi. Belediyeler tarafından yıkımlarına başlanan kaçak yapılar ve tarım arazileri havadan da görüntülendi.

İstanbul'da en çok Silivri ve Çatalca'da tarım arazisi bulunuyor. Bölgede bir yılı aşkın süre önce el değiştiren ve üzerine konut yapılan araziler, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tek tek tespit edildi. Söz konusu arazilerde bulunan konutlar imar izni olmadığı için kaçak sayılıyor ve yıkılıyor. Arsaların büyük bir çoğunluğu ise "hobi bahçesi" yapmak amacıyla alınıyor ancak üstüne prefabrik veya betonarme konut inşa ediliyor. Tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri belediye ekipleri tarafından yapılıyor.