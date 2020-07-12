İlk namaz için hazırlıklar başladı! Ayasofya Camii'nde ibadet nasıl olacak?

BAHTİYARIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararını yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Türkiye'nin kerameti kendinden menkul mihrakların ağzına bakma dönemini geride bıraktığını vurgulayan Bahçeli, "Artık söz dinleyen değil sözü dinlenen, üzerinde hesap yapılan değil hesapları bozan bir ülke gerçeğine herkes alışmalı, buna saygı duymalı, sonuçlarına da hazır olmalıdır. Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması bu kesif ve kesin iradenin en can alıcı muhassalasıdır" dedi. Ayasofya'ya dair kararın milletin uzun yıllardır beklentisi olduğunu hatırlatan Bahçeli, Fatih'in vasiyetine de işaret ederek "Ayasofya'nın, vakfeden kutlu ecdadımızın emaneti doğrultusunda kesintisiz cami olarak kullanılması bağlılık ve vefayla yerine getirilmesi şart olan tarihi bir sorumluluktur. Vakıf senedi hukuk gücündedir" diye yazdı. "Ayasofya'nın ibadete açılması 567 yıllık çağrıya kulak vermenin, itibar ve ihtimam göstermenin muhterem bir neticesidir. Ayasofya yeryüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır. MHP bu gelişmeden dolayı son derece bahtiyardır" ifadelerini kullanan Bahçeli, bundan rahatsız olanlara ise 'kendilerine başka meşgale aramaları' çağrısında bulundu.