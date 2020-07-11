Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kontrollü normal hayata geçiş ile sona ermişti. Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kurban Bayramı'nda da kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, tedbirlere uyulmazsa il bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

İL BAZINDA KISITLAMA HANGİ İLLERDE OLACAK?

Bakan koca açıklamasında bu konunun gündeme geldiğini fakat ilerleyen günlerde yaşanacak vaka sayılarına bağlı olarak konunun netliğe kavuşacağını ifade etti. Kısıtlama olursa hangi illerde uygulanacağı henüz bilinmiyor.