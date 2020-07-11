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Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde kısıtlama olacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü normal hayata geçilmiş ve kısıtlamalar kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından tedbirlere uyulmazsa il bazında kısıtlama olabileceğini açıklamıştı. Peki, ? uygulanacak? İşte cevaplar...

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Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberi... ? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kontrollü normal hayata geçiş ile sona ermişti. Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kurban Bayramı'nda da kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, tedbirlere uyulmazsa uygulanacak? ? İşte son gelişmeler...

İL BAZINDA KISITLAMA HANGİ İLLERDE OLACAK?

Bakan koca açıklamasında bu konunun gündeme geldiğini fakat ilerleyen günlerde yaşanacak vaka sayılarına bağlı olarak konunun netliğe kavuşacağını ifade etti. Kısıtlama olursa hangi illerde uygulanacağı henüz bilinmiyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, Kurban Bayramı'na yönelik tedbirlerin gelip gelmediği ve sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün kısmen Bilim Kurulunda gündeme geldi, sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen hafta da bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği çünkü il bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir.

Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre İl Hıfzıssıha Kurulları bütün kararları almaya zaten yetkili, dolayısıyla bu anlamda il bazında birtakım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 787 test yapıldı, 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1493 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 881 bin 410, vaka sayısı 210 bin 965, vefat sayısı 5 bin 323 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 191 bin 883 oldu.

"YENİ TANI KONAN HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. 1000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."

SAĞLIK BAKANI KOCA DOLMUŞ KOOPERATİFLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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