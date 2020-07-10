Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya'nın kelime anlamı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayasofya kararı ile son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra camiye çevirdiği Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. 2 Temmuz'da Danıştay'da görüşülen Ayasofya duruşması sonrasında dakikalar içinde karar açıklanacak. Peki, Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya'nın kelime anlamı nedir? Ayasofya tarihinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

AYASOFYA KARARI AÇIKLADI MI?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016 yılında ikinci kez Danıştay'a dava açmış, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü. Danıştay 10. Dairesi'nin bugün bu davayı karara bağlaması bekleniyor.Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi konu ile ilgili köşesinde şu açıklamaları yaptı:

"Sosyal medyada Danıştay'ın 'Ayasofya'nın cami olarak açılmasına karar verdiğine' dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay'ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği karar verdi. Ayasofya'ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor."

Danıştay 10. Daire'nin Ayasofya'nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı öngörülüyor. Bugün verilecek karar ile beraber tüm Türkiye için tarihi bir olması bekleniyor.