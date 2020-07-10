Kılıç hakkı ne demek? Kılıç hakkı ne anlama geliyor?
Kılıç hakkı ne demek? Son dakika açıklaması ile Ayasofya'nın müze kararı iptal edilerek cami olarak tanımlandı. Başkan Erdoğan'ın konu hkkında yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Ayasofya'nın "kılıç hakkı" olduğunu belirtmesi üzerine kelimenin anlamı araştırılmaya başladı. Peki, Kılıç hakkı ne demek? Kılıç hakkı ne anlama geliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kılıç hakkı ne demek? Kılıç hakkı ne anlama geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer almayı başarıyor. Son dakika açıklaması ile Ayasofya'nın cami statüsü kazanması Türkiye ve dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. Başkan Erdoğan'ın konu hkkında yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Ayasofya'nın "kılıç hakkı" olduğunu belirtmesi üzerine kelimenin anlamı araştırılmaya başladı. Peki, Kılıç hakkı ne demek? Kılıç hakkı ne anlama geliyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün saat 20.53'te bir Millete Sesleniş konuşması gerçekleştireceklerdir." dedi.
AYASOFYA AÇILIYOR...
Ulusa sesleniş kararı, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini duyurması sonrası geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI
Bu haberden hemen sonra Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Öte yandan Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kılıç hakkı nedir ne demektir? Anlamı
Kılıç hakkı, Osmanlı Devleti'nde tımarın toplam değerinin ilk 5 - 6 bin akçesi olarak, çekirdeğini oluşturan kısım. Hizmet ve yararlılık karşılığı olarak verilen tımarın değeri artırılırsa, bu 5 - 6 bin akçeden fazlasına terakki denirdi. Tımar, Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu arazisi dahilinde, yönetimi sipahiye bırakılmış olan verimli topraklara verilen addır.
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