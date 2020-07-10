Fatih'in Vakfiyesi nedir? Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Vakfiyesi ne anlatıyor?
Fatih'in Vakfiyesi nedir? Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak kabul edilmesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın bahsettiği Fatih'in Vakfiyesi araştırma konusu oluyor. Peki, Fatih'in Vakfiyesi nedir? Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Vakfiyesi ne anlatıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
Fatih'in Vakfiyesi nedir? Erdoğan'ın bahsettiği Fatih'in Vakfiyesi araştırma konusu oluyor. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın cami olarak kabul edilmesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Peki, Fatih'in Vakfiyesi nedir? Fatih Sultan Mehmet Ayasofya Vakfiyesi ne anlatıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...
SULTAN FATİH'İN AYASOFYA VAKFİYESİ TERCÜMESİ
"İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi'nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar.
Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allâh'ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın.
Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır.
Allâh'ın azabı onlaradır.
Allâh işitendir, bilendir.
(Fatih Sultan Mehmed Han / 1 Haziran 1453)
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