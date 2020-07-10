Başkan Erdoğan imzaladı! Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı
Cumhurbaşkanı Danışmanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Muğla İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Amasya İl Müdürlüğüne Ahmet Kurt, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Ülkü Uslu, Osmaniye İl Müdürlüğüne Hamit Coşkun getirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Mustafa Koç, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Çelik, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Demirkıran, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mahmut Danayiyen, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Yasin Özdemir, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali Osman Bebek, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cemil Boz, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Coşkun Güven, Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Emrah Yüksel Babuşcu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ebu Bekir Kayhan, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bahattin Yetim, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Arif Özsoy ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne de İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun atamaları yapıldı.
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