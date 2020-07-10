Ankara'da sahte reçete operasyonu: 20 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 2 yıllık çalışma sonucu, kamu hastanelerinde çalışan kişilerin hastaneye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini kullanıp, sahte reçete düzenleyerek kamuyu dolandırdığı belirlendi. Doktorların e-reçete şifrelerini kullanarak uyuşturucu etken maddesi içeren ve uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde kullanılan 'Lyrica' isimli ilacı aldığı belirlenen şüphelilere, sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çete liderinin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Emekli vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak 130 adet sahte reçete çıkardığı belirlenen şüphelilerin, kamuyu 250 bin TL zarara uğrattığı ve sahte reçetelerle aldıkları ilaçları uyuşturucu bağımlılarına sattığı tespit edildi. Yaptıkları işlemlerden 3 milyon TL gelir elde ettiği belirlenen şüphelilerin bu paralarla lüks eğlence mekanlarında eğlendiği öğrenildi. Ayrıca emekli vatandaşların maaşlarının yarısına yakının muayene katılım payı olarak kesildiği ve vatandaşların bu şekilde zor durumda bırakıldığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.