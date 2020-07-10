AK Parti'den Semiha Yıldırım'a yapılan alçak saldırıya tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkındaki ahlaksız saldırıya tepki gösterdi. AK Partili Ünal, "Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi... Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece." ifadelerini kullandı.
MAHİR ÜNAL: "AŞAĞILARIN AŞAĞISI ZİHNİYETE KARŞI..."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ı hedef alan yorumlara tepki gösteren Ünal, şunları kaydetti:
"Bütün mesaisi sosyal medyada alçakça provokasyonlar oluşturmak olan müfteri bir trol, Semiha Yıldırım Hanımefendi'yi de hedef almış. Bu çirkin ve aşağıların aşağısı zihniyete karşı insan onurunu savunmaya ve tüm meşru yollarla mücadele etmeye devam edeceğiz."
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