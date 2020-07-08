Milyonların sosyal yardımı arttı!

EVDE BAKIM PARASI 1.544 TL

Bu yılın ilk 6 ayında bin 460 lira olan engellilerin evde bakım yardımı da temmuz ayı itibariyle bin 544 lira oldu. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 2 bin 921 liradan 3 bin 88 liraya yükseldi. Engelliye bakanların evde bakım parası alabilmesi için engellinin en az yüzde 50 oranında engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekiyor.